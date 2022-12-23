Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через скупчення на польському кордоні
Уранці 23 грудня низка ранкових потягів затримується від двох до понад семи годин, через скупчення на польському кордоні
Про це інформує Укрзалізниця.
Зокрема затримуються:
- №715/716 Перемишль – Київ +7:13
- №31/32 Перемишль – Запоріжжя +3:58
- №705/706 Київ – Перемишль +2:37
- №89/90 Перемишль – Київ +2:30
Крім того, через відсутність напруги в мережі внаслідок обстрілу на ділянці Марганець-Нікополь деякі маршрути змінили слідування:
- №62 Одеса – Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський.
- №120 Львів – Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу – Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.
- №276 Київ – Запоріжжя-1 зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.
"Уважно слідкуємо за безпечним рухом усіх поїздів та не скасовуємо жодного рейсу", - наголосили в Укрзалізниці.
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