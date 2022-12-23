Укрзалізниця повідомила про затримку потягів через скупчення на польському кордоні

Про це інформує Укрзалізниця.

Зокрема затримуються:

№715/716 Перемишль – Київ +7:13

№31/32 Перемишль – Запоріжжя +3:58

№705/706 Київ – Перемишль +2:37

№89/90 Перемишль – Київ +2:30

Крім того, через відсутність напруги в мережі внаслідок обстрілу на ділянці Марганець-Нікополь деякі маршрути змінили слідування:

№62 Одеса – Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський.

Одеса – Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський. №120 Львів – Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу – Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.

Львів – Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу – Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2. №276 Київ – Запоріжжя-1 зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.

"Уважно слідкуємо за безпечним рухом усіх поїздів та не скасовуємо жодного рейсу", - наголосили в Укрзалізниці.

9 грудня стало відомо, що на період зимових свят Укрзалізниця призначила "Лижний експрес" із Києва до Славського.

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В період святкових вихідних столицею курсуватиме ретро-поїзд на паровозній тязі. Рейси заплановані на 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня.

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