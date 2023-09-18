Укрзалізниця повідомляє про можливі затримки потягів в Угорщині до 26 жовтня

Про це інформує Укрзалізниця.

"Угорська залізниця повідомляє про позапланові роботи з реконструкції залізничної інфраструктури на ділянці між Будапештом та Гедьєшаломом, кордон з Австрією", - йдеться в заяві.

Ремонтні роботи триватимуть до початку грудня і будуть проводитися у кілька етапів. Перший етап триватиме з 18 вересня до 26 жовтня, тому можливі затримки поїзда №140/149 Захонь — Відень, яким курсують наші безпересадкові спальні вагони Київ — Відень та вагон Чоп — Відень.

Повідомляється, що у напрямку до Відня затримка може скласти 10 хвилин, а з Відня - 30 хвилин. Реконструкції не вплинуть на поїзди, які курсують Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь.

Якщо поїзди з Угорщини прибуватимуть із запізненням, то Укрзалізниця буде зменшувати час затримки, але існує ризик, що спальні вагони Київ — Відень дійдуть лише до станції Будапешт-Келеті, де треба буде пересісти на інтерсіті до Відня.

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