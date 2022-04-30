Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 30 квітня

Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.

Графік рейсів:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.

Однак точний час відправлення може змінюватися.

Зазначимо, до Одеси не їздитимуть потяги під час подовженої комендантської години

Евакуаційні рейси є безоплатними.

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