Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 30 квітня
На 30 квітня Укрзалізниця призначила чотири додаткові потяги для евакуації населення
Про це йдеться на сайті Укрзалізниці.
Графік рейсів:
11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро.
Однак точний час відправлення може змінюватися.
Зазначимо, до Одеси не їздитимуть потяги під час подовженої комендантської години
Евакуаційні рейси є безоплатними.
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