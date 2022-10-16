Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг 16 жовтня з Покровська до Львова

16 жовтня з Покровська до львова відправиться евакуаційний потяг, повідомляють в Укрзалізниці.

Евакуаційний потяг на 16 жовтня відправиться сьогодні о 16:30 з Покровська та прибуде до Львова. Потяг також зробить зупинку в Дніпрі.

Нагадаємо, з 14 жовтня Укрзалізниця відновила поїзди до Краматорська Донецької області. Щодня поїзд вирушатиме з Києва о 06:52 та прибуватиме до Краматорська о 14:03. У зворотному напрямку - о 14:35 та прибуватиме о 21:13.