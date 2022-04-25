Укрзалізниця призначила на 25 квітня 6 додаткових евакуаційних рейсів
Станом на 25 квітня Укрзалізниця призначила 6 додаткових рейсів для евакуації мирного населення
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
Станом на 25 квітня курсуватимуть такі евакуаційні рейси:
- 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
- 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
- 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
- 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пасажирський;
- 11:30 — 209/210 Харків-Пасажирський — Івано-Франківськ;
Евакуаційні рейси є повністю безкоштовними. При цьому Укрзалізниця попереджає, що точний час відправлення поїздів може змінюватися.
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