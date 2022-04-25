Укрзалізниця призначила на 25 квітня 6 додаткових евакуаційних рейсів

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.



Станом на 25 квітня курсуватимуть такі евакуаційні рейси:

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пасажирський;

11:30 — 209/210 Харків-Пасажирський — Івано-Франківськ;

Евакуаційні рейси є повністю безкоштовними. При цьому Укрзалізниця попереджає, що точний час відправлення поїздів може змінюватися.