Укрзалізниця призначила новий потяг Київ - Хелм - Київ з 1 травня

Поо це заявили в Укрзалізниці.



"Поїзд №23/24 відправлятиметься з Києва о 22:49 та прибуватиме до Хелма об 11:30. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з 2 травня о 16:05 та прибуватиме до Києва о 07:29", - ідеться в повідомленні.



Для зручності станцією Хелм забезпечили хабове сполучення з Варшавою: пасажири, які приїжджають до Хелма, можуть швидко пересісти на потяг до Варшави, котрий вирушає зі столиці Польщі о 13:11 і прибуває до неї о 16:11.



Такий самий маршрут є й у зворотному напрямку: з Варшави польський поїзд вирушає о 12:18, а прибуває до Хелма о 15:31. Це дає пасажирам достатньо часу для зручної пересадки на потяг із Хелма до Києва.



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