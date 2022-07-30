Укрзалізниця призначила на 30 липня один евакуаційний рейс
Поїзд прямуватиме з Покровська через Дніпро до Львова
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
"Потяг 234/233 відправиться о 16:30 за маршрутом Покровськ – Дніпро – Львів", - йдеться у розкладі.
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