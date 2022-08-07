Укрзалізниця призначила один евакуаційний потяг на 7 серпня
Евакуаційний потяг поїде з Покровська до Львова
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів", - йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці додали, що час відправлення може змінюватись. До того ж інші потяги можуть затримуватися через обстріли у певних регіонах.
- Нагадаємо, за останні 5 днів, поки триває обов’язкова евакуація людей з Донецької області, звідти вивезли майже 2 тисячі людей, з них 385 дітей
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