Укрзалізниця призначила один евакуаційний потяг на 7 серпня

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці додали, що час відправлення може змінюватись. До того ж інші потяги можуть затримуватися через обстріли у певних регіонах.

Нагадаємо, за останні 5 днів, поки триває обов’язкова евакуація людей з Донецької області, звідти вивезли майже 2 тисячі людей, з них 385 дітей

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb