Укрзалізниця розпочинає продаж квитків на Інтерсіті+ Київ - Пшемисль

Про це заявила Укрзалізниця.



"Укрзалізниця відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ - Пшемисль", - ідеться в повідомленні.



Потяг №715 вирушатиме з Києва о 8:30 щодня.



Квитки доступні для продажу на сайті та в чат-боті Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages.

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