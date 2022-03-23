Укрзалізниця розпочинає продаж квитків на Інтерсіті+ Київ - Пшемисль
З 24 березня в Україні курсуватиме щоденний потяг Інтерсіті+ сполученням Київ - Пшемисль
Про це заявила Укрзалізниця.
"Укрзалізниця відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ - Пшемисль", - ідеться в повідомленні.
Потяг №715 вирушатиме з Києва о 8:30 щодня.
Квитки доступні для продажу на сайті та в чат-боті Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages.
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