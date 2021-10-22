Укрзалізниця відкриває пункти вакцинації від COVID-19 на вокзалах ще у трьох містах
Укрзалізниця відкриває пункти вакцинації від COVID-19 на вокзалах у Рівному, Хмельницькому та Ужгороді
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням, Укрзалізниця відкриває центри вакцинації проти COVID-19 ще на трьох великих залізничних вокзалах: Рівне, Хмельницький та Ужгород. Крім того, з 23 жовтня планується розгорнути пункт щеплення на вокзалі в Івано-Франківську.
У пресслужбі нагадали, що у таких центрах вакцинації усі охочі можуть безкоштовно зробити щеплення від COVID-19.
- Нагадаємо, з 21 жовтня Укрзалізниця відкрила пункти тестування та вакцинації від COVID-19 на вокзалах у десяти містах.
- В Україні з 21 жовтня змінилися правила пасажирських перевезень під час карантинних обмежень. Для посадки у транспорт міжобласного сполучення необхідно мати сертифікат про вакцинацію від COVID-19 або чинний результат ПЛР чи експрес-тесту на коронавірус.
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