Укрзалізниця відновлює сполучення зі звільненим Куп'янськом

Про це інформує Укрзалізниця.

Рейс №6605/6608 курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50 до Осинового. Зворотний рейс о 16:21 з прибуттям до Харкова о 19:35.

Вартість проїзду - 43 грн.

"Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська - безплатними маршрутними автобусами місцевої громади. Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням понад 70 км контактної мережі", - розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове - Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.

Детальний графік.

28 жовтня Укрзалізниця оновила графік руху потягів та додала нові напрямки. Також з'явилися чотири маршрути міжнародного сполучення.

11 серпня Укрзалізниця запустила власний застосунок для пасажирів, у ньому можна купувати квитки без додаткових комісії та отримувати сповіщення про прибуття і відправлення поїзда.

Укрзалізниця повідомила про оновлення в застосунку - відтепер доступні квитки до Польщі та Молдови.

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