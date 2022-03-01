Укрзалізниця запускає евакуаційний рейс з Чопа до Чехії

Про це йдеться на facebook-сторінці компанії.



Відомо, що 1 березня відбудеться евакуаційний рейс з вокзалу міста Чоп до Чехії. Він робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії. Відправлення рейсу орієнтовно відбудеться 16:40, однак митний контроль слід пройти до 15:30.



В Укрзалізниці уточнюють, що посадка на поїзд здійснюється за наявності паспорта громадянина України або ж закордонного паспорта.



"Пріоритет надається жінкам та дітям. Проїзд безкоштовний" – зазначають у повідомленні.

Нагадаємо, компанія з оренди житла Airbnb Inc заявила, що її некомерційна організація Airbnb.org надасть безкоштовне тимчасове житло до 100 тис. біженцям, які тікають з України.