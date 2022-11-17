Уламки пошкодженої частини "моста Кличка" перетворили на подарунки
Уламки пішохідно-велосипедного моста у Києві, який ще називають "Кличка", перетворили на символічні подарунки для партнерів
Про це інформує в телеграмі заступник Київського міського голови Петро Оленич.
"Міст Кличка - вистояв. Київ - вистояв. Україна - вистоїть і переможе. Хочемо, щоб кожен європеєць знав і поширював цей меседж", - написав Оленич.
Повідомляється, що уламки моста перетворили на подарунки для партнерів та учасників Smart City Expo World Congress.
Вранці 10 жовтня у різних районах столиці України прогриміли вибухи. Семеро людей загинули, 51 постраждалий, з них 42 людей госпіталізовано до медзакладів міста. Тоді ж рашисти вгатили по "моста Кличка".
"Наш міст вистояв! І вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися чудовими краєвидами нашого незламного міста", - додав Кличко.
10 листопада на пішохідно-велосипедному мосту у столиці замінили 16 елементів підлогового скла та освітлення поручнів. Того ж дня депутати Київської міської ради підтримали перейменування на ще 11 вулиць, назви яких були пов’язані з Росією та радянським минулим.
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