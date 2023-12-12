Умєров і Залужний відвідали позиції ЗСУ на сході: обговорили підготовку рекрутів і посилення фортифікацій
Міністр оборони Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції ЗСУ на східному напрямку та привітали воїнів із Днем Сухопутних військ
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Зазначається, що Умєров вручив бійцям державні нагороди.
Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив Умєрова й Залужного з ситуацією на східному напрямку. Також обговорили потреби війська, які сприятимуть ефективній боротьбі з ворогом.
Міністр оборони зазначив, що окрім фронтового забезпечення та ключових потреб війська, під час поїздки обговорили питання підготовки рекрутів і посилення фортифікацій уздовж усієї лінії зіткнення.
Вказується, що Міністерство оборони та Генштаб розробляють спільний план дій та оцінюють потенційні загрози.
"Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв’язку із партнерами", – наголосив Умєров.
- Раніше цього дня президент Володимир Зеленський назвав Сухопутні війська України, які нараховують майже 600 тисяч воїнів різних родів військ, сміливими, героїчними та потужними.
Читайте також: 12 грудня: День Сухопутних військ ЗСУ. Чим ще відомий цей день та яке сьогодні релігійне свято
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.01 Купівля 37.01Продаж 37.64
- EUR Купівля 39.8Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе