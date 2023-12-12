Умєров і Залужний відвідали позиції ЗСУ на сході: обговорили підготовку рекрутів і посилення фортифікацій

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що Умєров вручив бійцям державні нагороди.

Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив Умєрова й Залужного з ситуацією на східному напрямку. Також обговорили потреби війська, які сприятимуть ефективній боротьбі з ворогом.



Міністр оборони зазначив, що окрім фронтового забезпечення та ключових потреб війська, під час поїздки обговорили питання підготовки рекрутів і посилення фортифікацій уздовж усієї лінії зіткнення.

Вказується, що Міністерство оборони та Генштаб розробляють спільний план дій та оцінюють потенційні загрози.

"Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв’язку із партнерами", – наголосив Умєров.

Раніше цього дня президент Володимир Зеленський назвав Сухопутні війська України, які нараховують майже 600 тисяч воїнів різних родів військ, сміливими, героїчними та потужними.

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