Умєров обговорив із міністеркою оборони Нідерландів потреби ЗСУ в далекобійних ракетах і ППО
Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив телефоном зі своєю колегою з Нідерландів Кайсою Оллонгрен поточні потреби армії, зокрема в далекобійних ракетах
Про це він повідомив у Facebook.
Умєров подякував Нідерландам за лідерство в коаліції F-16, навчання пілотів, готовність надати літаки та плани створити центр підготовки пілотів.
"Обговорили нагальні потреби на передовій – системи ППО, далекобійні ракети, артилерію. Також розглянули досвід Нідерландів щодо закупівель та забезпечення, який стане корисним для України", - написав міністр.
Також він запросив Оллонгрен відвідати Україну найближчим часом.
- Нідерланди планують передати Україні першу партію винищувачів у 2024 році.
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