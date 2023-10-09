Умєров обговорив із міністеркою оборони Нідерландів потреби ЗСУ в далекобійних ракетах і ППО

Про це він повідомив у Facebook.

Умєров подякував Нідерландам за лідерство в коаліції F-16, навчання пілотів, готовність надати літаки та плани створити центр підготовки пілотів.

"Обговорили нагальні потреби на передовій – системи ППО, далекобійні ракети, артилерію. Також розглянули досвід Нідерландів щодо закупівель та забезпечення, який стане корисним для України", - написав міністр.

Також він запросив Оллонгрен відвідати Україну найближчим часом.