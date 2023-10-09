Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Умєров обговорив із міністеркою оборони Нідерландів потреби ЗСУ в далекобійних ракетах і ППО

Умєров обговорив із міністеркою оборони Нідерландів потреби ЗСУ в далекобійних ракетах і ППО

9 жовтня, 2023 понедiлок
16:26
Війна з Росією

Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив телефоном зі своєю колегою з Нідерландів Кайсою Оллонгрен поточні потреби армії, зокрема в далекобійних ракетах

Про це він повідомив у Facebook.

Умєров подякував Нідерландам за лідерство в коаліції F-16, навчання пілотів, готовність надати літаки та плани створити центр підготовки пілотів.

"Обговорили нагальні потреби на передовій – системи ППО, далекобійні ракети, артилерію. Також розглянули досвід Нідерландів щодо закупівель та забезпечення, який стане корисним для України", - написав міністр.

Також він запросив Оллонгрен відвідати Україну найближчим часом.

Україна
Нідерланди
ЗСУ
Рустем Умєров
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
7 жовтня, 2023 субота
Події в Ізраїлі можуть змінити обличчя Близького Сходу й світу та вплинути на ту війну, яку РФ розраховує вести на українській землі. Колонка Віталія Портникова 
ракетний обстріл Ізраїлю
8 жовтня, 2023 неділя
ХАМАС напав на Ізраїль. Нетаньягу оголосив про війну. Хронологія подій
На фото прапор ОАЕ
9 жовтня, 2023 понедiлок
Арабські Емірати висловилися на підтримку Ізраїлю
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.18
  • EUR
    Купівля 39.71
    Продаж 40.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 жовтня
17:11
українська артилерія
Сили оборони мають частковий успіх в районі Вербового на Мелітопольському напрямку, - Тарнавський
17:00
опалення
У Києві почали вмикати опалення у лікарнях, школах і дитсадках
16:45
Інфографіка
шахраї
З початку повномасштабної війни кожен дев’ятий українець став жертвою шахраїв, - опитування
16:44
Україна Євросоюз
У ЄС запевнили, що атака ХАМАС на Ізраїль не вплине на допомогу Україні
16:41
Міни
Шмигаль попередив, що близько 6 млн українців перебувають під загрозою мінної небезпеки
16:41
Ексклюзив
Російські військові
РФ може найближчим часом спробувати атакувати Куп'янськ: депутат Харківської міськради про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку
16:38
Ексклюзив
ХАМАС напав на Ізраїль
Головред ізраїльського порталу "Деталі" пояснив, для чого бойовики ХАМАС викрадають цивільних і тіла вбитих військових
16:20
Екуменічний соціальний тиждень: міжнародні експерти про вплив війни в Україні на світ
16:13
Пелестино-Ізраїльский конфлікт
Кількість загиблих внаслідок нападу ХАМАС ізраїльтян зросла до 800
16:11
Партнерський матеріал
На захисті краси України разом: понад 8 мільйонів на підготовку аеророзвідниць для ЗСУ – зібрано
15:45
Volvo
Volvo відключила російських користувачів від своїх онлайн-сервісів
15:31
Ексклюзив
ЗСУ
ЗСУ ведуть оборону з руїн будинків: лейтенант про активізацію ворога на Мар'їнському напрямку
15:21
станція для зарядки електроавтомобілів
Уживані електромобілі та гібриди: в Укравтопромі оприлюднили рейтинг авто, які цьогоріч набувають популярності
14:46
Оновлено
Росіяни вдарили по бібліотеці у Херсоні та будинку у Кіндійці: є постраждалі
14:44
вагнерівці, вагнер
Вагнерівці готували ХАМАС до атаки на Ізраїль, – Центр нацспротиву
14:39
Джура-королевич
У Естонії запускають Український дитячий кіноклуб. Деталі
14:28
гречка
Українські аграрії цьогоріч збирають рекордний урожай гречки. Це знизить ціни на крупу
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:26
Володимир Зеленський
Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони
14:10
Жозеп Боррель
Боррель скликав екстрене засідання голів МЗС Євросоюзу через ситуацію в Ізраїлі
14:04
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
"Повинні бути з Україною до кінця": прем'єрка Данії заявила про розширення коаліції F-16
13:57
Україна повернула з тимчасово окупованих територій ще 9 дітей
13:41
ХАМАС напав на Ізраїль
РФ передала ХАМАСу захоплену в Україні іноземну зброю: готує масштабну провокацію, - ГУР
13:35
САП просить суд відсторонити підозрюваного у хабарі мера Сум від посади
13:35
Оновлено
ракетний обстріл Ізраїлю
Ізраїль оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектору Гази
13:24
Нобелівські лауреати
Дослідження про заробіток жінок і гендерний розрив: оголошено лауреатку Нобелівської премії з економіки
13:08
Ексклюзив
видобуток газу
Голова правління Нафтогазу Чернишов пообіцяв, що Україна пройде зиму за рахунок власного газу
13:05
На Київщині затримали бізнесмена, який перерахував окупантам понад 15 млн грн
13:00
укриття
У Києві заборонили перебувати в укриттях при дитсадках стороннім особам
12:53
самогубство
У Києві дві дівчини впали з недобудованої багатоповерхівки, поліція припускає самогубство
12:39
система оповіщення сирена
У Києві відмовилися скасувати зупинку громадського транспорту під час тривог
12:28
юрист Володимир Василенко
Пішов з життя дипломат і юрист-міжнародник Володимир Василенко
12:26
Армія Ізраїлю
Ізраїльська армія повідомила про відновлення контролю над усіма містами
12:13
Дмитро Кулеба
Кулеба звернувся до тих, хто пропонує Україні територіальні поступки РФ: "Навіть не думайте про це!"
12:03
Софія Кочмар-Тимошенко, Софія Кочмар-Тимошенко, Катерина Лихогляд, Андрій Сайчук, Катерина Лихогляд
Екуменічний соціальний тиждень: дискусія про роль ЗМІ та комунікацій
11:53
На порушників порядку на вокзалах і в потягах "полюватимуть" маршали
11:46
відключення електроенергії
Негода залишила без світла частину споживачів у 8 областях: ситуація в енергосистемі станом на 9 жовтня
11:43
Зеленський порівняв події в Україні й Ізраїлі та наголосив на важливій різниці
11:41
Віталій Баранов
У зоні бойових дій помер комбат 206-го батальйону Віталій Баранов "Біба"
11:35
Під час окупації стали "головами громад": трьох жителів Херсонщини судитимуть за підозрою в колабораціонізмі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV