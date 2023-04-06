Унаслідок атак РФ на Запорізьку область 5 квітня уражено агропідприємство, квартири й будинки
Минулої доби РФ атакувала Запорізьку область з артилерії, авіації, РСЗВ та безпілотників. Пошкоджено агропідприємство, квартири й будинки
Про це поінформувала Запорізька ОВА в телеграмі.
"Знову під ударом ворога опинилися Пологівський та Василівський райони. За минулу добу (5 квітня, - ред.) окупаційні війська здійснили чотири авіаудари, три атаки БПЛА, тричі гатили з РСЗВ та 58 артилерійських обстрілів", - зазначили в адміністрації.
На Гуляйпіллі унаслідок атак артилерії уражено агропідприємство та квартири, а у Васильківському районі - приватний сектор.
- Нагадаємо, протягом 5 квітня російські військові били по Херсонській області 42 рази, по облцентру прийшлося 9 разів.
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