Про це поінформувала Запорізька ОВА в телеграмі.

"Знову під ударом ворога опинилися Пологівський та Василівський райони. За минулу добу (5 квітня, - ред.) окупаційні війська здійснили чотири авіаудари, три атаки БПЛА, тричі гатили з РСЗВ та 58 артилерійських обстрілів", - зазначили в адміністрації.

На Гуляйпіллі унаслідок атак артилерії уражено агропідприємство та квартири, а у Васильківському районі - приватний сектор.