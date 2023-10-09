Унаслідок обстрілів минулої ночі у трьох областях загинуло двоє мирних жителів, 6 постраждало

Про це інформує Урядовий портал.

Минулої ночі ворог обстріляв Херсонську, Запорізьку та Харківську області. Підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 19 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідовано 4 пожежі та надано психологічну допомогу 61 особі.

Всього з початку війни здійснено 120 тис. 445 виїздів, ліквідовано 16 тис. 850 пожеж, врятовано 4 тис. 348 осіб, надано психологічну допомогу 227 тис. 645 особам.

Херсонська область

О 08:00 по м. Берислав було здійснено авіаудар (КАБ), постраждала 1 особа, частково зруйновано складську будівлю, пошкоджено будівлю коледжу, 4 приватні та багатоквартирний будинки, ліквідовано пожежу приватного гаражу.

О 10:30 смт Антонівка Херсонського район перебувало під артобстрілом, постраждало 3 особи та пошкоджено легковий автомобіль.

О 15:45 смт Антонівка Херсонського району зазнало обстрілу, постраждала 1 дитина.

О 17:30 по смт Антонівка Херсонського району здійснено повторний обстріл, постраждала 1 особа.

О 18:05 смт Антонівка Херсонського району перебувало під артобстрілом, ліквідовано пожежу приватного будинку на площі 150 м кв.

О 19:40 по м. Херсон здійснено обстріл, пошкоджено скління квартири та ліквідовано пожежу приватного будинку на площі 90 м кв.

О 21:00 смт Антонівка Херсонського району вкотре за добу обстріляли, загинула 1 особа.

Запорізька область

О 08:00 смт Степногірськ Василівського району зазнало артобстрілу (РСЗВ), пошкоджено амбулаторію та господарчу будівлю.

О 17:20 по м. Оріхів здійснено обстріл, пошкоджено недіючу АЗС. Ліквідовано пожежу ємності на площі 30 м кв.

Харківська область

О 09:30 м. Вовчанськ зазнало обстрілу, пошкоджено 4 приватні будинки.

О 18:00 м. Вовчанськ повторно обстріляли, загинула 1 особа, пошкоджено 2 приватні будинки та господарчу споруду.