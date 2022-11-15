Унаслідок російських ракетних ударів частина Хмельницького залишилася без електрики

Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.

"Маємо 2 прильоти по Хмельницькій ТГ. У частині міста Хмельницький відсутнє електропостачання", – зазначено в повідомленні.

Повітряну тривогу близько о пів на третю по обіді 15 листопада було оголошено на території всієї України.

Ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.

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