Унаслідок російських ракетних ударів частина Хмельницького залишилася без електрики
Росіяни завдали ракетних ударів по Хмельниччині, на території Хмельницької територіальної громади зафіксували два прильоти
Про це повідомили у Хмельницькій ОВА.
"Маємо 2 прильоти по Хмельницькій ТГ. У частині міста Хмельницький відсутнє електропостачання", – зазначено в повідомленні.
Повітряну тривогу близько о пів на третю по обіді 15 листопада було оголошено на території всієї України.
- Ворог завдам масованого ракетного удару по низці областей. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові, Житомирі та інших містах. У багатьох областях працювала ППО, зокрема ракету збито над Сумщиною.
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