Універсальний рецепт домашнього майонезу
Якщо ви хочете, щоб домашній майонез був густішим, тоді додайте олії трохи більше, аніж зазначено в рецепті
Побажання перед приготуванням:
- найкращий домашній майонез - легкий за консистенцією. Тому його варто готувати на цілісних яйцях. Такий майонез буде пухкішим та білішим на вид
- якщо ви не хочете відчувати присмак звиклої гірчинки – виключіть із інгредієнтів гірчицю
- ще один важливий нюанс приготування домашнього майонезу - купіть домашні яйці!
Отже, що нам потрібно на порцію (300 мл) домашнього майонезу:
- одне яйце
- 250 мл олії
- дві столові ложки лимонного соку
- дрібка солі
- половина чайної ложки цукру
Приготування
Переміщаємо в блендер яйце, сіль, оцет, цукор. Збиваємо суміш до однорідної білої маси. Наша маса повинна дещо збільшитися в обсязі й стати пухнастою.
Тонесенькою цівочкою підливаємо в суміш олію. Маса починає густішати.
Перекладаємо домашній майонез у простерилізовану банку. Закриваємо кришкою готову суміш.
Зберігаємо домашній майонез у холодильнику не довше одного тижня.
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