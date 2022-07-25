Універсальний рецепт домашнього майонезу

Побажання перед приготуванням:

найкращий домашній майонез - легкий за консистенцією. Тому його варто готувати на цілісних яйцях. Такий майонез буде пухкішим та білішим на вид

якщо ви не хочете відчувати присмак звиклої гірчинки – виключіть із інгредієнтів гірчицю

ще один важливий нюанс приготування домашнього майонезу - купіть домашні яйці!

Отже, що нам потрібно на порцію (300 мл) домашнього майонезу:

одне яйце

250 мл олії

дві столові ложки лимонного соку

дрібка солі

половина чайної ложки цукру

Приготування

Переміщаємо в блендер яйце, сіль, оцет, цукор. Збиваємо суміш до однорідної білої маси. Наша маса повинна дещо збільшитися в обсязі й стати пухнастою.

Тонесенькою цівочкою підливаємо в суміш олію. Маса починає густішати.

Перекладаємо домашній майонез у простерилізовану банку. Закриваємо кришкою готову суміш.

Зберігаємо домашній майонез у холодильнику не довше одного тижня.