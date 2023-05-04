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Війна з Росією: хроніка
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Уночі авіація РФ двічі вдарила по Сумщині та Чернігівщині, загинула жінка

4 травня, 2023 четвер
10:07
Війна з Росією

У ніч з 3 на 4 травня авіація Росії двічі здійснила удар по прикордонних населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. Пошкоджені заклади освіти, адмінбудівля та домівки

Про це інформує ОК "Північ".

Поблизу села Уралове Шосткинського району Сумської області о 22:25 зафіксували два вибухи.

Військові припускають, що російська армія випустила керовані авіабомби.

Повідомляється, що унаслідок обстрілів пошкоджені два приватних будинки, адміністративна будівля та місцевий заклад освіти.

Також близько 23:10 був ще один прихід у районі населеного пункту Іванівка. Ймовірно теж керована авіабомба.

У результаті обстрілу було пошкоджено п'ять будівель різного призначення, зокрема будівля освітнього закладу.

Загинула літня жінка, троє мирних жителів отримали поранення.

  • За даними ОВА, за минулий тиждень кількість обстрілів прикордонних територій Чернігівської області значно зросла.
  • З 22:00 1 травня по 08:00 2 травня росіяни чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини. Окупанти застосували міномети й ствольну артилерію.  
військові
російська армія
Сумщина
Чернігівщина
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