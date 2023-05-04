Уночі авіація РФ двічі вдарила по Сумщині та Чернігівщині, загинула жінка
У ніч з 3 на 4 травня авіація Росії двічі здійснила удар по прикордонних населених пунктах Сумської та Чернігівської областей. Пошкоджені заклади освіти, адмінбудівля та домівки
Про це інформує ОК "Північ".
Поблизу села Уралове Шосткинського району Сумської області о 22:25 зафіксували два вибухи.
Військові припускають, що російська армія випустила керовані авіабомби.
Повідомляється, що унаслідок обстрілів пошкоджені два приватних будинки, адміністративна будівля та місцевий заклад освіти.
Також близько 23:10 був ще один прихід у районі населеного пункту Іванівка. Ймовірно теж керована авіабомба.
У результаті обстрілу було пошкоджено п'ять будівель різного призначення, зокрема будівля освітнього закладу.
Загинула літня жінка, троє мирних жителів отримали поранення.
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