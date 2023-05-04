Про це інформує ОК "Північ".

Поблизу села Уралове Шосткинського району Сумської області о 22:25 зафіксували два вибухи.

Військові припускають, що російська армія випустила керовані авіабомби.

Повідомляється, що унаслідок обстрілів пошкоджені два приватних будинки, адміністративна будівля та місцевий заклад освіти.

Також близько 23:10 був ще один прихід у районі населеного пункту Іванівка. Ймовірно теж керована авіабомба.

У результаті обстрілу було пошкоджено п'ять будівель різного призначення, зокрема будівля освітнього закладу.

Загинула літня жінка, троє мирних жителів отримали поранення.