Уночі окупанти гатили з важкої артилерії по Нікополю та Марганцю: пошкоджені газогін і домівки
У ніч на 23 грудня російська армія обстрілювала міста Нікополь та Марганець Дніпропетровської області з важкої артилерії. Внаслідок цього пошкоджені газогін і приватні будинки
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Двічі російська важка артилерія накрила вогнем нічну Нікопольщину", - пише очільник області.
Повідомляється, що під обстрілами були два міста Нікополь та Марганець.
Серед мирного населення попередньо ніхто не постраждав.
Зокрема у Нікополі снаряди армії РФ понівечили приватні домівки, господарські споруди та газогін.
Щодо наслідків обстрілу в Марганці, то деталі ще з’ясовують.
"В інших районах сирена кілька разів попереджала про небезпеку, та минулося без атак. І на цю хвилину спокійно", - додав Резніченко.
- 19 грудня окупанти обстріляли Дніпропетровщину: випустили понад 60 снарядів з "градів" та важкої артилерії по Нікопольщині. Українська ППО збила два "шахеди".
- У ніч на 21 грудня окупанти знову обстріляли Нікопольський район: війська РФ гатили з "градів" та важкої артилерії по трьох громадах. Рашисти уразили десяток будинків, газогін та лінії електропередачі. А вдень вкотре обстріляли Нікопольський район. Внаслідок цього побитий газопровід і понівечені будинки.
- У ніч на 22 грудня ворожі війська здійснили 8 обстрілів з "ураганів", "градів" та важкої артилерії по території Дніпропетровщини. Внаслідок таких дій росіян є значні пошкодження в області.
- Протягом доби, 22 грудня, окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли Дніпропетровщину та Донеччину.
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