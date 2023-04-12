Уночі РФ обстріляла Миколаївщину: пошкоджено будинки, автівки, мережі газо- та електропостачання
У ніч на 12 квітня російська армія гатила по Очаківській громаді на Миколаївщині, пошкоджено будинки, автівки, мережі Інтернет, газо- та електропостачання
Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначається, що близько півночі 12 квітня російська армія завдала артилерійського обстрілу по місту Очаків на Миколаївщині.
"Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, газо- та електропостачання. Постраждалих немає", - ствердили в адміністрації.
- Нагадаємо, ранком Генштаб звітував, що минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 21 авіаційного удару й здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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