Про це поінформував голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначається, що близько півночі 12 квітня російська армія завдала артилерійського обстрілу по місту Очаків на Миколаївщині.

"Внаслідок чого зруйновано та пошкоджено житлові будинки. Також пошкоджень зазнали автівки, мережі Інтернет, газо- та електропостачання. Постраждалих немає", - ствердили в адміністрації.