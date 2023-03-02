Уночі росіяни атакували Нікопольщину: пошкоджено будинки, лінії електропередачі, водогінта котельню дитсадка
У ніч на 2 березня загарбники атакували дві громади Нікопольського району, що на Дніпропетровщині. Пошкоджено будинки, аптеку, магазини, котельню дитсадка, лінії електропередачі та водогін
Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.
У ніч на 2 березня росіяни з важкої артилерії атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду.
Унаслідок обстрілів пошкоджено котельню дитячого садочка, кілька магазинів й аптеку. Зокрема від снарядів постраждали 8 багатоповерхівок, 5 гаражів та 3 авто. Обірвано лінії електропередачі та понівечено водогін.
Зазначається, що люди неушкоджені.
- Нагадаємо, російські загарбники вночі також здійснили повітряну атаку на Запоріжжя, внаслідок "прильоту" пошкоджень зазнав житловий будинок, дві людини загинули, з-під завалів врятували 11 мирних жителів.
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