Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у телеграмі.

У ніч на 2 березня росіяни з важкої артилерії атакували Нікополь та Червоногригорівську громаду.

Унаслідок обстрілів пошкоджено котельню дитячого садочка, кілька магазинів й аптеку. Зокрема від снарядів постраждали 8 багатоповерхівок, 5 гаражів та 3 авто. Обірвано лінії електропередачі та понівечено водогін.

Зазначається, що люди неушкоджені.