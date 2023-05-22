Уночі сили ППО знищили 20 "шахедів" та 4 крилатих ракети
Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами ППО повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь" на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилатих ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed
Про це повідомили в telegram-каналі Повітряних Сил Збройних Сил України.
"Уночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – м. Дніпро. Атака здійснювалась 16 ракетами різних типів та 20 ударними дронами Shahed-136/131", - йдеться у дописі.
Зазначається, що загалом противник випустив:
- 4 крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря
- 5 крилатих ракет Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків — Азовського моря та Курської області
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з окупованого Криму
- 5 зенітних керованих ракет С-300 з окупованої території Запорізької області
- 20 іранських ударних дронів Shahed-136/131 з південного та північного напрямків
Окрім цього, повідомляється, що наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині ЗСУ знищили російський винищувач Су-35.
- Проти ночі 22 травня під час повітряної тривоги росіяни атакували Дніпро та область. Під удар потрапили будівлі рятувального підрозділу, приватне підприємство, адмінбудівлі, будинки, дитсадок і магазини.
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