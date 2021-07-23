УПЛ: де та коли дивитися стартові матчі чемпіонату України з футболу
У п'ятницю, 23 липня, матчем між "Львовом" та "Маріуполем" стартує новий чемпіонат України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Новий сезон в Прем'єр-лізі розпочнеться 23 липня грою між "Львовом" та "Маріуполем", яка розпочнеться о 19:30 на "Арені Львів".
Решта матчів 1-го туру чемпіонату України відбудуться 24, 25 та 26 липня, а зустріч "Динамо" та "Миная" було перенесено на 11 серпня.
Чемпіонат України
1-й тур
23 липня
19:30 - "Львів" - "Маріуполь" - пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
24 липня
17:00 - "Верес" - "Колос" - "Футбол 2"
19:30 - "Шахтар" - "Інгулець" - "Футбол 2"
25 липня
17:00 - "Металіст 1925" - "Рух" - "Футбол 1"
19:30 - "Зоря" - "Олександрія" - УНІАН
19:30 - "Десна" - "Чорноморець" - "Футбол 1"
26 липня
19:30 - "Ворскла" - "Дніпро-1"
- Нагадаємо, 21 липня київське "Динамо" орендувало одеському "Чорноморцю" 12 футболістів.
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