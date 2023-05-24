Про це повідомляє Еспресо.TV.

В Ужгороді "Дніпро-1" швидко вийшов вперед завдяки голу Домінго Бланко на 3-й хвилині. Ще до перерви "Ворскла" відповіла двом м'ячами - Олександра Скляра на 11-й хвилині та Ібрагіма Кане у компенсований час.

"Дніпро-1" програв "Ворсклі" 1:2, та 64 очками залишився на другому місці. Команда Олександра Кучера відстає від "Шахтаря" на 2 пункти та випереджає третю команду УПЛ - "Зорю" - на 3 бали. "Шахтар" свій матч 28-го туру зіграє сьогодні проти "Зорі" о 17:00.

"Ворскла" має 39 очок та йде в турнірній таблиці шостою.

Чемпіонат України

28-й тур

24 травня

"Дніпро-1" - "Ворскла" 1:2

Голи: Бланко, 3 - Скляр, 11, Кане, 45+4