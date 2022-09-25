УПЛ: "Минай" у більшості програв "Львову" в чемпіонаті України
У неділю 25 вересня у перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату України з футболу "Минай" у більшості програв "Львову"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Минай" з 40-ї хвилини грав у більшості після вилучення у складі "Львова" за повторне попередження Михайла Шишки. Проте закарпатці не змогли скористатися чисельною перевагою та самі пропустили у компенсований час.
Перемогу "Львову" приніс Олександр Васильєв.
"Львів" виграв 1:0, набрав 4 очка та піднявся на дев'яте місце. "Минай" також маж 4 пункти та йде десятим.
Чемпіонат України
Матч 1-го туру
25 вересня
"Минай" - "Львів" 0:1
Гол: Васильєв, 90+2
Вилучення: Шишка, 40 ("Минай")
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11 вересня "Динамо" переграло "Львів" та здобуло першу в новому сезоні перемогу в УПЛ.
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