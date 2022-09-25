Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Минай" з 40-ї хвилини грав у більшості після вилучення у складі "Львова" за повторне попередження Михайла Шишки. Проте закарпатці не змогли скористатися чисельною перевагою та самі пропустили у компенсований час.

Перемогу "Львову" приніс Олександр Васильєв.

"Львів" виграв 1:0, набрав 4 очка та піднявся на дев'яте місце. "Минай" також маж 4 пункти та йде десятим.

Чемпіонат України

Матч 1-го туру

25 вересня

"Минай" - "Львів" 0:1

Гол: Васильєв, 90+2

Вилучення: Шишка, 40 ("Минай")

11 вересня "Динамо" переграло "Львів" та здобуло першу в новому сезоні перемогу в УПЛ.

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