УПЛ: розклад 5-го туру чемпіонату України з футболу
У 5-му турі чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" зіграє проти харківського "Металіста", а "Динамо" зустрінеться зі закарпатським "Минаєм"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 4-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Чорноморець" - 2:1, а "Колос" здолав "Металіст" - 1:0. Обидві команди набрали по 10 очок, але за додатковими показниками перше місце займає клуб з Ковалівки, що у Київській області.
Слідом за ними розташувалися "Дніпро-1", "Зоря" та Верес", у яких по 9 пунктів. "Динамо" має 3 бали та йде 12-м.
Українська Прем'єр-ліга
5-й тур
30 вересня
13:00 "Верес" - "Рух"
17:00 "Металіст 1925" - "Колос"
1 жовтня
13:00 "Інгулець" - "Ворскла"
15:00 "Львів" - "Дніпро-1"
17:00 "Металіст" - "Шахтар"
2 жовтня
13:00 "Минай" - "Динамо"
15:00 "Чорноморець" - "Олександрія"
17:00 "Зоря" - "Кривбас"
*Офіційний транслятор усіх матчів УПЛ - Setanta Sports
- 11 вересня "Динамо" переграло "Львів" та здобуло першу в новому сезоні перемогу в УПЛ.
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