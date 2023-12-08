УПЛ: розклад матчів і трансляцій 17-го туру
У п'ятницю, 8 грудня, стартує 17-й тур Української Прем'єр-ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції матчів УПЛ доступні, зокрема, на OTT-платформах Megogo, "Київстар", Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та "Суспільному".
Українська Прем'єр-ліга
17-й тур
П'ятниця, 8 грудня
15:00 "Полісся" - "Дніпро-1" (OTT)
17:00 "Шахтар" - "Верес" (OTT)
Субота, 9 грудня
15:00 "Кривбас" - "Зоря" (Ютуб)
Неділя, 10 грудня
13:00 "Ворскла" - "Рух" (OTT)
15:00 "Чорноморець" - "Колос" (OTT)
Понеділок, 11 грудня
14:00 "Металіст 1925" - "Олександрія" (OTT)
15:00 "Динамо" - "Оболонь" (2+2)
*Перенесено матч ЛНЗ - "Минай"
Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ перед 17-м туром
7 грудня "Динамо" переграло "Металіст 1925" 4:2 та здобуло третю поспіль перемогу під керівництвом в. о. головного тренера Олександра Шовковського. Кияни мають 25 очок, йдуть в турнірній таблиці п'ятими та мають три гри в запасі.
Попереду динамівців "Кривбас" (33 бали), "Дніпро-1" (33), "Полісся" (31), які зіграли по 16 матчів, а також "Шахтар" (28), який провів на дві зустрічі менше трійки лідерів.
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