УПЛ: розклад матчів і трансляцій 17-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції матчів УПЛ доступні, зокрема, на OTT-платформах Megogo, "Київстар", Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та "Суспільному".

Українська Прем'єр-ліга

17-й тур

П'ятниця, 8 грудня

15:00 "Полісся" - "Дніпро-1" (OTT)

17:00 "Шахтар" - "Верес" (OTT)

Субота, 9 грудня

15:00 "Кривбас" - "Зоря" (Ютуб)

Неділя, 10 грудня

13:00 "Ворскла" - "Рух" (OTT)

15:00 "Чорноморець" - "Колос" (OTT)

Понеділок, 11 грудня

14:00 "Металіст 1925" - "Олександрія" (OTT)

15:00 "Динамо" - "Оболонь" (2+2)

*Перенесено матч ЛНЗ - "Минай"

Який вигляд має турнірна таблиця УПЛ перед 17-м туром

7 грудня "Динамо" переграло "Металіст 1925" 4:2 та здобуло третю поспіль перемогу під керівництвом в. о. головного тренера Олександра Шовковського. Кияни мають 25 очок, йдуть в турнірній таблиці п'ятими та мають три гри в запасі.

Попереду динамівців "Кривбас" (33 бали), "Дніпро-1" (33), "Полісся" (31), які зіграли по 16 матчів, а також "Шахтар" (28), який провів на дві зустрічі менше трійки лідерів.