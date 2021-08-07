УПЛ: розклад матчів і трансляцій 3-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українська Прем'єр-ліга



3-й тур



6 серпня



"Металіст 1925" - "Чорноморець" 3:2



Голи: Батюшин, 23, Голодюк, 54, Дубко, 56 (авт.) - Бугай, 17, 43



7 серпня



17:00 "Рух" - "Верес", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"



19:30 "Шахтар" - "Олександрія", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"



19:30 "Дніпро-1" - "Маріуполь", пряма трансляція на телеканалі УНІАН



8 серпня



19:30 "Зоря" - "Динамо", пряма трансляція на телеканалі "2+2"



19:30 "Ворскла" - "Львів", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"



9 серпня



19:30 "Десна" - "Інгулець", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"





6 серпня у третьому турі чемпіонату України з футболу харківський "Металіст 1925" переміг одеський "Чорноморець".