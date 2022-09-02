УПЛ: розклад матчів і трансляцій 3-го туру чемпіонату України з футболу
У 3-му турі УПЛ київське "Динамо" зіграє проти луганської "Зорі", а "Шахтар" зустрінеться з львівським "Рухом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після 2-х турів у прем'єр-лізі чотири команди йдуть без втрат та набрали по 6 очок. За додатковими показниками перше місце займає "Зоря", слідом за якою розташувалися "Колос", "Олександрія" та "Верес".
"Шахтар" з 4 балами йде шостим. "Динамо" зіграло один матч та через поразку 0:3 від "Дніпра-1" займає останню - 16-ту позицію.
Перший матч 3-го туру УПЛ стартує вже сьогодні, 2 вересня. Львівський "Рух" о 17:00 прийме донецький "Шахтар".
Офіційний транслятор усіх матчів УПЛ - Setanta Sports.
Чемпіонат України з футболу
3-й тур
2 вересня
17:00 "Рух" - "Шахтар"
3 вересня
13:00 "Зоря" - "Динамо"
13:00 "Дніпро-1" - "Верес"
15:00 "Металіст 1925" - "Ворскла"
4 вересня
15:00 "Чорноморець" - "Інгулець"
17:00 "Кривбас" - "Львів"
5 вересня
13:00 "Минай" - "Колос"
15:00 "Олександрія" - "Металіст"
- 28 серпня "Динамо" розпочало виступи у новому чемпіонаті України з футболу з розгромної домашньої поразки від "Дніпра-1".
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