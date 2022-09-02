Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після 2-х турів у прем'єр-лізі чотири команди йдуть без втрат та набрали по 6 очок. За додатковими показниками перше місце займає "Зоря", слідом за якою розташувалися "Колос", "Олександрія" та "Верес".

"Шахтар" з 4 балами йде шостим. "Динамо" зіграло один матч та через поразку 0:3 від "Дніпра-1" займає останню - 16-ту позицію.

Перший матч 3-го туру УПЛ стартує вже сьогодні, 2 вересня. Львівський "Рух" о 17:00 прийме донецький "Шахтар".

Офіційний транслятор усіх матчів УПЛ - Setanta Sports.

Чемпіонат України з футболу

3-й тур

2 вересня

17:00 "Рух" - "Шахтар"

3 вересня

13:00 "Зоря" - "Динамо"

13:00 "Дніпро-1" - "Верес"

15:00 "Металіст 1925" - "Ворскла"

4 вересня

15:00 "Чорноморець" - "Інгулець"

17:00 "Кривбас" - "Львів"

5 вересня

13:00 "Минай" - "Колос"

15:00 "Олександрія" - "Металіст"

28 серпня "Динамо" розпочало виступи у новому чемпіонаті України з футболу з розгромної домашньої поразки від "Дніпра-1".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb