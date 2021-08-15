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УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу

15 серпня, 2021 неділя
09:51
Спорт Манор Соломон

У 4-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграє проти "Інгульця"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

З 13 по 18 серпня проходитимуть матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги.

Українська Прем'єр-ліга

4-й тур

13 серпня

"Шахтар" - "Металіст 1925" 2:0

Голи: Степаненко, 49, Траоре, 80

14 серпня

"Верес" - "Ворскла" 1:1

Голи: Солдат, 54 - Тіль, 49 (пен.)
"Десна" - "Дніпро-1" 2:1

Голи: Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 78
"Зоря" - "Минай" 1:1

Голи: Сайядманеш, 65 - Горін, 53
15 серпня

17:00 "Колос" - "Рух". Трансляція - "Футбол 1"

19:30 "Львів" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"

16 серпня

19:00 "Маріуполь" - "Чорноморець". Трансляція - ТК "Футбол"

18 серпня

19:30 "Інгулець" - "Динамо". Трансляція - ТК "Футбол"

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