УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



З 13 по 18 серпня проходитимуть матчі 4-го туру Української Прем'єр-ліги.



Українська Прем'єр-ліга



4-й тур



13 серпня



"Шахтар" - "Металіст 1925" 2:0



Голи: Степаненко, 49, Траоре, 80

14 серпняСолдат, 54 - Тіль, 49 (пен.)Безбородько, 30, Завійський, 86 - Довбик, 78: Сайядманеш, 65 - Горін, 5315 серпня17:00 "Колос" - "Рух". Трансляція - "Футбол 1"19:30 "Львів" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"16 серпня19:00 "Маріуполь" - "Чорноморець". Трансляція - ТК "Футбол"18 серпня