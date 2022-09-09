English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу

УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу

9 вересня, 2022 п'ятниця
06:00
Спорт Зоря

Сьогодні, 9 серпня, матчем "Рух" - "Зоря" стартує 4-й тур чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Українська Прем'єр-ліга

4-й тур

9 вересня

17:00 "Рух" - "Зоря"

10 вересня

15:00 "Кривбас" - "Верес"

17:00 "Шахтар" - "Чорноморець"

11 вересня

13:00 "Дніпро-1" - "Металіст 1925"

15:00 "Колос" - "Металіст"

17:00 "Динамо" - "Львів"

12 вересня

13:00 "Ворскла" - "Олександрія"

15:00 "Інгулець" - "Минай"

*Офіційний транслятор УПЛ - Setanta Sports.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
УПЛ
чемпіонат України
Читайте також:
8 вересня, 2022 четвер
Суд випустив під заставу коригувальницю ударів по Києву: колаборантка втекла з країни, - Цаплієнко
сепарюга
6 вересня, 2022 вiвторок
Підіймають білий прапор. На Півдні окупанти здаються у полон, - Наталія Гуменюк
5 вересня, 2022 понедiлок
Останні заяви Путіна означають, що в РФ не виключають переходу до загальної мобілізації, - політолог Шлінчак
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.72
    Купівля 39.72
    Продаж 40.66
  • EUR
    Купівля 39.35
    Продаж 40.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
9 вересня
07:00
Twitter
Ексочільник Disney заявив, що коли компанія планувала купити Twitter, багато користувачів соцмережі виявилися ботами
06:50
Тетяна Шустрова
Чому судді-колаборанти досі отримують зарплату від держави
06:39
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
На Луганщині окупанти навіть не планують опалювати Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінну і Рубіжне, - Гайдай
06:09
Оновлено
Харків. Ілюстрація
У Харкові ворожі снаряди влучили у заклад вищої освіти
05:42
Інфографіка
Гравці СК "Дніпро-1" перед матчем Ліги конференцій
Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Дніпра-1" після 1-го туру
05:17
Динамо, Ліга чемпіонів
Ліга Європи: який вигляд має таблиця групи "Динамо" після 1-го туру
04:52
Крилата ракета
Росіяни різко збільшили кількість крилатих ракет у Чорному морі
04:36
СБУ затримали колаборанта. Ілюстративне фото
На Миколаївщині затримано особу, яка здавала позиції ЗСУ, а на Одещині викрито жінку-колаборантку
03:46
ЗСУ завдали сотні влучних ударів по окупантах на Півдні: у росіян численні втрати
03:07
Понтонна переправа
РФ знайшла спосіб покращити логістику на Півдні України
01:51
Інфографіка
"Лейпциг" - "Шахтар"
Україна впритул наблизилась до Росії в рейтингу УЄФА
01:11
Євробаскет, збірна України з баскетболу, баскетбол
Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу Євробаскету-2022
00:44
Netflix
"Аморальний контент". Арабські країни Перської затоки вимагають від Netflix видалити "образливі матеріали"
00:41
путін, шойгу
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 8 вересня
00:28
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
План санкцій проти РФ виконаний на 70%, - Єрмак
00:20
Іранські безпілотники - ілюстративне фото
США запровадили санкції проти Ірану за постачання дронів Росії
00:15
Матч Дніпро-1 - АЗ у Лізі конференцій
"Дніпро-1" програв АЗ у дебютному матчі в Лізі конференцій
00:10
Джо Байден
Байден поговорив з очільниками країн-членів НАТО про Україну та загрози з боку Росії
00:07
Лінда Томас-Грінфілд в ООН
США підтримують реформу Радбезу ООН, зокрема використання права вето
2022, четвер
8 вересня
23:38
Олег Базилевич та Валерій Лобановський
Про видатного українського футболіста Олега Базилевича зняли фільм. Трейлер
23:37
На фото Олексій Резніков та Бен Воллес
Велика Британія відправить в Україну понад 120 машин для транспортування військових вантажів, - Уоллес
23:37
Харків
Окупанти обстріляли Харків. Є жертви
23:19
Ярослава Магучіх
Українки здобули "золоту" та дві "срібні" нагороди у фіналі Діамантової ліги
23:13
королева Єлизавета ІІ
Прощання з епохою: якою світ запам’ятав королеву Єлизавету
23:09
Ексклюзив
На фото паспорт громадянина України
Прикордонники допоможуть потрапити додому українцям, які рятувалися від війни у РФ чи Білорусі, навіть через зачинені пункти пропуску, - речник ДПСУ
23:04
Путін та Сі Цзіньпін
Китай купує зріджений російський газ за пів ціни, - Bloomberg
23:01
Королева допомогла зробити cтосунки між обома державами особливими, - Байден про смерть Єлизавети ІІ
22:47
Ллойд Остін
США вже надали Україні 0,5 млн снарядів, але потрібно більше артилерії та боєприпасів, - Остін на зустрічі у Рамштайні
22:43
Берлусконі
Берлусконі хоче разом з Меркель бути посередником на переговорах України та РФ. В ОПУ відреагували
22:22
Придністров'я солдат
Мешканці Придністров’я відмовляються підписувати контракти з армією РФ, — ГУР
22:21
Ексклюзив
Ramstein Рамштайн
У форматі Рамштайн серйозно розглядають можливість приєднання України до НАТО і створюють всі умови до того, - дипломат Чалий
22:08
З першого вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території, - Зеленський
22:02
Колона слави у Полтаві
У Полтаві зникнуть пам'ятники російської імперськості, - Мінкульт
21:59
Клаудія Мейджор
Талант імпровізації українських військових вражає, - безпековий експерт з Німеччини
21:57
Ліз Трасс: "Єлизавета ІІ – це скеля, на якій була побудована сучасна Великобританія"
21:46
Оновлено
Динамо, Ліга чемпіонів
Ліга Європи. Київське "Динамо" у компенсований час поступилось турецькому "Фенербахче"
21:41
Новий король Сполученого Королівства взяв собі ім’я Карл III
21:41
ЗСУ
Українські воїни підняли синьо-жовтий прапор над Балаклією
21:32
студенти
Студенти-ВПО та мешканці особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання. Подробиці
21:26
73-річний син покійної Єлизавети ІІ більше не принц, а новий король Сполученого Королівства
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV