УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
Сьогодні, 9 серпня, матчем "Рух" - "Зоря" стартує 4-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
4-й тур
9 вересня
17:00 "Рух" - "Зоря"
10 вересня
15:00 "Кривбас" - "Верес"
17:00 "Шахтар" - "Чорноморець"
11 вересня
13:00 "Дніпро-1" - "Металіст 1925"
15:00 "Колос" - "Металіст"
17:00 "Динамо" - "Львів"
12 вересня
13:00 "Ворскла" - "Олександрія"
15:00 "Інгулець" - "Минай"
*Офіційний транслятор УПЛ - Setanta Sports.
- У понеділок, 5 вересня, у заключних матчах 3-го туру чемпіонату України з футболу "Минай" зіграв внічию з "Колосом", а "Олександрія" програла "Металісту".
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