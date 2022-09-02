Про це повідомляє Еспресо.TV.

3-й тур УПЛ стартував сьогодні, 3 вересня. Львівський "Рух" приймав донецький "Шахтар" і у більшості поступився з рахунком 0:1. На 35-й хвилині Михайло Мудрик отримав червону картку. Єдиний і переможний гол для "гірників" забив Юхим Конопля.

Офіційний транслятор усіх матчів УПЛ - Setanta Sports.

Чемпіонат України з футболу

3-й тур

2 вересня

"Рух" - "Шахтар" 0:1

Гол: Конопля, 79

Вилучення: Мудрик, 35

3 вересня

13:00 "Зоря" - "Динамо"

13:00 "Дніпро-1" - "Верес"

15:00 "Металіст 1925" - "Ворскла"

4 вересня

15:00 "Чорноморець" - "Інгулець"

17:00 "Кривбас" - "Львів"

5 вересня

13:00 "Минай" - "Колос"

15:00 "Олександрія" - "Металіст"

23 серпня у Києві "Шахтар" у 1 турі чемпіонату України зіграв у нульову нічию з "Металістом 1925".

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