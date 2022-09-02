УПЛ: "Шахтар" у меншості переміг "Рух". Результати і розклад усіх матчів 3-го туру
У матчі-відкритті 3-го туру чемпіонату України з футболу донецький "Шахтар" переміг львівський "Рух"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
3-й тур УПЛ стартував сьогодні, 3 вересня. Львівський "Рух" приймав донецький "Шахтар" і у більшості поступився з рахунком 0:1. На 35-й хвилині Михайло Мудрик отримав червону картку. Єдиний і переможний гол для "гірників" забив Юхим Конопля.
Офіційний транслятор усіх матчів УПЛ - Setanta Sports.
Чемпіонат України з футболу
3-й тур
2 вересня
"Рух" - "Шахтар" 0:1
Гол: Конопля, 79
Вилучення: Мудрик, 35
3 вересня
13:00 "Зоря" - "Динамо"
13:00 "Дніпро-1" - "Верес"
15:00 "Металіст 1925" - "Ворскла"
4 вересня
15:00 "Чорноморець" - "Інгулець"
17:00 "Кривбас" - "Львів"
5 вересня
13:00 "Минай" - "Колос"
15:00 "Олександрія" - "Металіст"
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23 серпня у Києві "Шахтар" у 1 турі чемпіонату України зіграв у нульову нічию з "Металістом 1925".
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