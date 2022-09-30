Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 4-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Чорноморець" - 2:1, а "Колос" здолав "Металіст" - 1:0. Обидві команди набрали по 10 очок, але за додатковими показниками перше місце займає клуб з Ковалівки, що у Київській області.

Слідом за ними розташувалися "Дніпро-1", "Зоря" та Верес", у яких по 9 пунктів. "Динамо" має 3 бали та йде 12-м.

Інфографіка: УПЛ

11 вересня "Динамо" переграло "Львів" та здобуло першу в новому сезоні перемогу в УПЛ.

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