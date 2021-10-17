УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після матчів 11-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 11-му турі "Шахтар" у п'ятницю, 15 жовтня, переміг у Києві "Зорю" з рахунком 6:1. "Динамо" наступного дня розгромило у гостях "Львів" - 4:1.

Кияни мають 29 очок та зберігають лідерство. У "Шахтаря" на 3 пункти менше та друга позиція в турнірній таблиці.

У трійці лідерів з 24 балами також перебуває "Ворскла", яка 17 жовтня переграла у гостях "Олександрію" - 2:1.





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