"Ворскла" перемогла "Олександрію" та вийшла на третє місце в УПЛ
У 11-му турі чемпіонату України з футболу "Ворскла" переграла у гостях "Олександрію" та вийшла на третю позицію в турнірній таблиці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Ворскла" двічі забила ще у першому таймі - на 14-й та 39-й хвилинах відзначився бразилець Рангел.
"Олександрія" скоротила відставання у рахунку на 53-й хвилині, коли забив Іван Калюжний.
На 76-й хвилині "Ворскла" отримала чисельну перевагу, завдяки вилученню Олега Кожушка та довела матч до перемоги.
"Ворскла" здолала "Олександрію" 2:1, набрала 24 очка та вийшла на третє місце. Від "Динамо" полтавчани відстають на 5 пунктів, від "Шахтаря" - на 2 бали.
"Олександрія" з 18 очками - шоста.
Чемпіонат України
11-й тур
17 жовтня
"Олександрія" - "Ворскла" 1:2
Голи: Калюжний, 53 - рангел, 14, 39
Вилучення: Кожушко, 76 ("Олександрія")
- Нагадаємо, 16 жовтня "Маріуполь" програв на своєму полі "Металісту 1925".
- Також у суботу "Динамо" перемогло у гостях "Львів" - 4:1.
- Крім цього, "Дніпро-1" переграв на своєму полі "Колос" та вийшов на третє місце.
- 17 жовтня "Минай" зіграв вдома внічию з "Десною" у першому матчі під керівництвом нового головного тренера Ігоря Леонова.
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