"Ворскла" перемогла "Олександрію" та вийшла на третє місце в УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Ворскла" двічі забила ще у першому таймі - на 14-й та 39-й хвилинах відзначився бразилець Рангел.

"Олександрія" скоротила відставання у рахунку на 53-й хвилині, коли забив Іван Калюжний.

На 76-й хвилині "Ворскла" отримала чисельну перевагу, завдяки вилученню Олега Кожушка та довела матч до перемоги.

"Ворскла" здолала "Олександрію" 2:1, набрала 24 очка та вийшла на третє місце. Від "Динамо" полтавчани відстають на 5 пунктів, від "Шахтаря" - на 2 бали.

"Олександрія" з 18 очками - шоста.

Чемпіонат України

11-й тур

17 жовтня

"Олександрія" - "Ворскла" 1:2

Голи: Калюжний, 53 - рангел, 14, 39

Вилучення: Кожушко, 76 ("Олександрія")

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