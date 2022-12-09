Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Комишуваха, Григорівське та Юльївка Запорізької області. Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі", - зазначили в Генштабі.

Окупанти продовжують зосереджуватися на наступі на Бахмутському напрямку, а на Лиманському та Авдіївському напрямках намагаються покращити тактичне положення.

"На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об'єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції", - повідомляє Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках суттєво не змінилася, ознак формування ворогом наступальних угруповань не виявлено. У білоруських містах Мозир, Гомель і Могильов зросла кількість російських мобілізованих військовослужбовців, у військкоматах Гомельської області тривають перевірки облікових даних військовозобов'язаних.

На Сіверському напрямку окремі підрозділи росіян перебувають у прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ. Населений пункт Ходине Сумської області окупанти обстріляли з мінометів.

На Слобожанському напрямку противник обстріляв із мінометів і ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам'янка Харківської області.

На Куп'янському напрямку ворог бив із танків і артилерії різних типів по районах населених пунктів Дворічна, Куп'янськ, Крохмальне, Першотравневе Харківської області, Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку загарбники вдарили по районах населених пунктів Греківка, Невське і Червонопопівка Луганської області, Торське і Григорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів, серед них - Верхньокам'янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку росіяни стріляли по районах Авдіївки, Бердичів, Мар'їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку з артилерії та мінометів окупанти обстріляли райони населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник бив по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог обстріляв із артилерії населені пункти Херсонської області поряд із лінією зіткнення, а також Херсон і його околиці, внаслідок чого постраждали мирні жителі.

Напередодні, 8 грудня, росіяни завдали по Україні 5 ракетних та 3 авіаційні удари.

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