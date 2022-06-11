Упродовж доби українські піротехніки знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів

Про це повідомило МВС у телеграмі.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 104 рази, виявлено, вилучено і знешкоджено 169 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 1 тис. 91 га", - наголосили в міністерстві.

Від початку повномасштабної війни РФ проти України рятувальники знешкодили 134 548 вибухонебезпечних предметів, зокрема 1988 авіабомб. Було обстежено територію площею 37 568 га.

"Помітили підозрілий предмет - повідомляйте за номером 101 або 102", - закликали в МВС.

Станом на 10 червня піротехніки вилучили вибухонебезпечні предмети в 370 містах і селах України.

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