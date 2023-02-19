Упродовж доби ЗСУ ліквідували 590 військових РФ, 7 танків та 2 крилаті ракети
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 142 860 військових, 3310 танків, 873 крилатих ракети й 298 літаків і 287 гелікоптерів
Про це поінформував Генштаб ЗСУ на фейсбуці.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 142 860 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3310 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6545 (+12) од,
- артилерійських систем – 2327 (+1) од,
- РСЗВ – 469 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 243 (+0) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2016 (+0),
- крилаті ракети ‒ 873 (+2),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5196 (+0) од,
- спеціальна техніка ‒ 224 (+1).
- Нагадаємо, за даними Білого дому загальні втрати ПВК Вагнера в Україні складають понад 30 тис., з них 9 тис. вбитими, і практично половина загинула в боях з середини грудня, майже 90% з них – засуджені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе