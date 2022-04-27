Упродовж тижня у Тростянці задокументувано щонайменше 20 фактів катування мирних жителів окупантами, - ДБР

Про це повідомляє сайт ДБР.



"У ході слідчих дій встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Нині зафіксовано щонайменше 20 таких випадків. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові", - йдеться у повідомленні.



Крім того, у Тростянці встановлені місця розташування російських бойових підрозділів і вогневі позиції, з яких окупанти вели обстріли, вилучено документи і особисті речі російських військових.



Також слідчі оглянули 154 вулиці міста, пошкоджені артилерійськими обстрілами.



"Це близько 1 тис. 200 гектарів міської забудови, що складає приблизно 45% загальної площі Тростянця", - зазначили у ДБР.



Правоохоронці виявили і задокументували пошкодження 122 житлових будинків, а також лікарень.



Під час оглядів працівники ДБР виявляли розтяжки з гранатами та залишки ворожих боєприпасів.



Триває ексгумація тіл загиблих жителів Тростянця, призначаються судово-медичні експертизи..



У Бюро додали, що правоохоронцям вдалося повернути місцевим жителям 6 автомобілів, які загарбники викрали під час окупації.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у тимчасово окупованій Каховці на Херсонщині загарбники облаштували катівню у приміщенні поліції, де піддають тортурам мирних жителів.