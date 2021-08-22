Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство УПЦ МП не представляє увесь український народ, - речник патріарха Варфоломія

УПЦ МП не представляє увесь український народ, - речник патріарха Варфоломія

22 серпня, 2021 неділя
09:50
Суспільство

Віряни церкви Московського патріархату та близька до неї ГО "Миряни", що розгорнули кампанію проти вселенського патріарха Варфоломія, не представляють думку всього українського народу

Про це Духовному фронту України заявив Ніколаос Папахрісту, директор Управління преси та комунікацій вселенського патріарха Варфоломія, який супроводжує його під час відвідин України, розповідає Еспресо.TV.

"Упевнений, що окремі дії не висловлюють думку всього українського народу, який відомий своєю любов’ю, вдячністю і повагою до вселенського престолу і, в цілому, теплою і щиросердечною гостинністю до кожного гостя країни. Відносини вселенського престолу з українським народом складалися століттями. Вони, безсумнівно, історичні та глибоко духовні. Вони сильні і непохитні", - наголосив Папахрісту.

Дивіться такожВселенський патріарх Варфоломій проводить літургію у Святій Софії. НАЖИВО

Також він підтвердив, що Варфоломій "візьме участь в урочистостях з нагоди Незалежності України". 

Ніколаос Папахрісту також висловив жаль, що в УПЦ МП вирішили зайняти позицію образ і дешевих трюків проти вселенського патріарха Варфоломія.

"Дуже шкода, якщо деякі люди думають, що образи і дешеві комунікативні прийоми зможуть знеохотити Його Всесвятість", - наголосив речник Вселенського патріархату.

Голова ГО "Миряни" Василь Макаровський та предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій
 

Перед нинішнім візитом Варфоломія до України структури УПЦ МП розгорнули проти нього масштабну пропагандистську кампанію - як в офлайні, так і в онлайні. Вони поширювали російськомовний хештег #СтопВарфоломей, називали його "Бармалеем", а учора в перший день перебування костянтинопольського патріарха у Києві пікетували місця його перебування.

Як можна дізнатися з відкритих джерел, основним координатором активності проти Варфоломія є ГО "Миряни".


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

РПЦ
УПЦ МП
Варфоломій
Вселенський партіархат
Читайте також:
Северный поток-2
20 серпня, 2021 п'ятниця
Байден підписав указ про санкції проти будівельників "Північного Потоку-2"
20 серпня, 2021 п'ятниця
Ціна зради в Афганістані
Ернесто Вальверде и Лионель Месси
19 серпня, 2021 четвер
Людям краще цього не знати, - екстренер "Барселони" розповів, яким є "справжній" Мессі
Київ
+17
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 30.94
    Продаж 31.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
22 серпня
10:16
Після поранення 21-річного сержанта ЦАГАЛу авіацією Ізраїля знищено 4 склади бойовиків ХАМАСу в Газі
09:46
офшори
Як офшори перестали бути популярними
09:24
Вселенський патріарх Варфоломій проводить літургію у Святій Софії. НАЖИВО
09:00
У Дніпрі сьогодні прощатимуться з ветераном АТО Ігорем Чернишем
08:43
83 людини в безпеці. Борт з Афганістану прибув до України
08:25
"Талібан" вже тиждень найбільше цікавить українців у Вікіпедії
08:02
В Академії СБУ роздали медалі на честь Баканова. Фотофакт
08:00
Карлос Де Пена
УПЛ: результати матчів і розклад трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу
07:18
США повернули посла до Кабула
2021, субота
21 серпня
22:58
Росіянин приплив човном до Японії й попросив притулку
22:30
Зеленський прагне репресувати ту частину суспільства, яка заважатиме йому підписувати формулу Штайнмаєра, - Білецький
22:23
Роман Яремчук
Гол Яремчука у чемпіонаті Португалії скасували
22:10
Німеччина передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca
21:51
"Брудна гра Лукашенка та Кремля". Нелегали з Азії тепер рвуться до Польщі
21:47
Георгій Судаков
"Шахтар" познущався над "Чорноморцем" в УПЛ
21:30
Аксьонов пообіцяв підвищити ефективність "військкоматів"
21:00
Проти патріарха Варфоломія готують платних псевдошанувальників Філарета, - Євген Карась
20:20
На Сумщині сотні поліцейських, гвардійців та добровольців шукали 6-річного хлопчика, який загубився у полі. І знайшли
20:00
До 30-річчя Незалежності України за допомогою нейронних мереж відновили голос Тараса Шевченка
19:46
Чи потрібно ФОПам включати отриманий кредит до свого доходу. Відповідь ДФС
19:23
21 серпня на фронті: росіяни обстріляли українців неподалік від Водяного та Золотого-4
19:00
Для порятунку українців від "Талібану" бійці ГУР провели цілу спецоперацію
18:36
У Макса Кідрука "пірати" вкрали книгу
18:10
На гуртовому ринку України втричі подешевшали сливи
17:50
Зможе ходити і бігати. Ілон Маск розробляє штучну людину
17:28
"Усіх п****ти! Жінок - мордою до стіни". Як у Білорусі полковник інструктував ОМОН
17:03
Співак Юрко Юрченко передав Зеленському челендж з гри на роялі
16:40
Данило Лубківський
"Те, що Меркель не залишається на саміт "Кримської платформи", є політичною помилкою", − Данило Лубківський
16:39
Зірка "Вікінгів": Ukraine is My Motherland
16:18
Ексклюзив
Через Афганістан Росія і Китай вважають, що вони за крок від перемоги над Заходом. Восени можлива ескалація з боку Путіна, - Піонтковський
15:55
Судові промови Навального увійшли до бестселерів Німеччини
15:31
Варфоломій та Епіфаній вшанували полеглих воїнів України та жертв Голодомору
15:27
Тарас Стецьків
"Основним елементом євроазійської безпеки є незалежність України, а не домовленості з Росією", − Тарас Стецьків
15:10
В ОРДО знищено снайперку з Єкатеринбурга
14:40
"Нацкорпус" збирається поспілкуватися з Зеленським в понеділок, 23 серпня. Напередодні не виключені "маски шоу"
14:15
У банкоматах Афганістану закінчилася готівка, Western Union не працює
13:54
Тихановська та сенатор Менендес просять МВФ і Білий дім не допомагати грошима Лукашенку
13:47
Денис Шмигаль та Іраклій Гарібашвілі у Львові
До Львова приїхали український та грузинський прем'єр-міністри
13:30
Літак ЗСУ з евакуйованими на борту вилетів із Кабулу
13:07
Патріарх Варфоломій до українців: "Почуваюся тут як вдома"
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV