УПЦ МП не представляє увесь український народ, - речник патріарха Варфоломія

Про це Духовному фронту України заявив Ніколаос Папахрісту, директор Управління преси та комунікацій вселенського патріарха Варфоломія, який супроводжує його під час відвідин України, розповідає Еспресо.TV.



"Упевнений, що окремі дії не висловлюють думку всього українського народу, який відомий своєю любов’ю, вдячністю і повагою до вселенського престолу і, в цілому, теплою і щиросердечною гостинністю до кожного гостя країни. Відносини вселенського престолу з українським народом складалися століттями. Вони, безсумнівно, історичні та глибоко духовні. Вони сильні і непохитні", - наголосив Папахрісту.



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Також він підтвердив, що Варфоломій "візьме участь в урочистостях з нагоди Незалежності України".

Ніколаос Папахрісту також висловив жаль, що в УПЦ МП вирішили зайняти позицію образ і дешевих трюків проти вселенського патріарха Варфоломія.

"Дуже шкода, якщо деякі люди думають, що образи і дешеві комунікативні прийоми зможуть знеохотити Його Всесвятість", - наголосив речник Вселенського патріархату.





Голова ГО "Миряни" Василь Макаровський та предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій



Перед нинішнім візитом Варфоломія до України структури УПЦ МП розгорнули проти нього масштабну пропагандистську кампанію - як в офлайні, так і в онлайні. Вони поширювали російськомовний хештег #СтопВарфоломей, називали його "Бармалеем", а учора в перший день перебування костянтинопольського патріарха у Києві пікетували місця його перебування.



Як можна дізнатися з відкритих джерел, основним координатором активності проти Варфоломія є ГО "Миряни".





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