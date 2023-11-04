Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Урок Ізраїля: Не можна шукати внутрішніх ворогів, якщо є зовнішні
OPINION

Урок Ізраїля: Не можна шукати внутрішніх ворогів, якщо є зовнішні

Орест Сохар
4 листопада, 2023 субота
12:01
Погляд Орест Сохар

Нетаньягу навряд чи залишиться лідером партії  після війни, а значить — і премʼєром

Ми вже знаємо, що премʼєр Ізраїля Беньямін Нетаньягу видалив свій пост у X, в якому критикував розвідку та службу безпеки Шин-Бет, бо вони не попередили уряд про терористичні наміри ХАМАС. Розповім, що відбулося: це дуже хороший урок для України. 

Світові медіа активно пишуть, чому виникла "розвідувальна сліпота" Ізраїлю: перед нами букет самовпевненості політиків і силовиків, які проґавили в себе під носом загрозу, вважаючи, що військова та технологічна перевага країни над ХАМАС дозволить загнати терористів під лавку.

З одного боку, премʼєр Ізраїлю нехтував попередженнями спецслужб, які розповідали про ризики внутрішньополітичних інтриг: несамовите прагнення Бібі провести т.зв. судову реформу (яка скасовувала право судів анульовувати рішення уряду) послаблювало безпеку країни та посилювало ворогів Ізраїлю. У результаті виник конфлікт Бібі з силовиками. У липні премʼєр навіть відмовився зустрітися з високопоставленим генералом, який прагнув доповісти свіжі розвіддані про нові загрози країні. 

Читайте також: Погром у Махачкалі є спробою Москви дискредитувати народи Кавказу

Начальник розвідки скликав брифінг для депутатів парламенту, де планував доповісти про заяву лідера "Хезболли" про велику війну. Практично всі парламентарі проігнорували зустріч.

З іншого боку — ізраїльська розвідка неточно оцінювала загрозу від терористичних угруповань. З 2021 року розвідники вважали, що ХАМАС не зацікавлений у нападі з Гази, бо це спричинить руйнівну відповідь Ізраїля. Спецслужби припускали, що Іран і "Хезболла" становлять більшу небезпеку.

У нинішній ситуації ізраїльське суспільство підтримує армію та чимало звинувачень покладає на політичні плечі Нетаньягу. Саме тому він спершу і написав свій пост, переводячи стрілки на силовиків.

Нетаньягу зніс свій статус під тиском Воєнного кабінету, члени якого натиснули на премʼєра: не варто підривати довіру до армії у такий важкий час для країни.  Тим паче, що військові теж можуть багато чого розповісти.

"Для нього — це кінець гри": The Wall Street Journal цитує анонімних спікерів прем'єрській партії "Лікуд". Вони стверджують, що Бібі навряд чи залишиться лідером партії  після війни, а значить — і премʼєром.

Але Нетаньягу — не з тих людей, котрі отак от покірно здають посаду. Він очолював країну з 1996-го по 1999 рік, з 2009-го по 2021-й, і, власне, зараз. Це рекорд у історії Ізраїлю.

Він ще й рекордсмен за кількістю корупційних скандалів: підозри в хабарництві, вплив на урядові тендери, зловживання владою, — це частина звинувачень, котрі Феміда намагалася приліпити Бібі, але він традиційно виходив сухим і незаплямованим із цього всього лайна і знову перемагав на виборах. Тому він ще побореться…

Читайте також: "Почуйте ХАМАС". Роспропаганда виправдовує свій антисемітизм

Мораль очевидна: Бібі весь цей рік провів у політичних інтригах, намагаючись уникнути нових  судових переслідувань за свою корупційну премʼєрську діяльність і нажив пригорщу нових опонентів. Звісно, тут не до посилення безпеки та протидії ХАМАС. Зайняте внутрішніми чварами ізраїльське керівництво, мабуть, недооцінювало зовнішню небезпеку, а боєздатність сил оборони цікавила в другу чергу. Тут, мабуть, саме час згадати, що Бібі не так давно звільнив навіть міністра оборони Йоава Ґалланта за критику судової реформи, а частина військових погрожувала не приходити на службу, якщо кнесет ухвалить "судовий" закон… Чи могло це позначитися на обороноздатності країни? Запитання риторичне.

Відтак головний урок для кожної панівної сили звучить так: ви не маєте права шукати внутрішніх ворогів, якщо маєте активних зовнішніх. Час для домашніх інтриг настає лише тоді, коли інших проблем немає геть зовсім. 

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Світ
політика
Ізраїль
Палестина
ісламісти
Війна в Ізраїлі
Хамас
Читайте також:
Френсіс Нганну та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
2 листопада, 2023 четвер
Усик отримав зухвалу пропозицію від Нганну, який відправив у нокдаун Ф'юрі
Андрій Юсов
3 листопада, 2023 п'ятниця
ГУР має дані щодо термінів можливого початку масованих атак РФ
Автор Юрій Мартинович
3 листопада, 2023 п'ятниця
Хто такі єменські хусити і звідки в них балістичні ракети, щоб бити ними по Ізраїлю
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 листопада
13:18
На фото: Food Train
Від початку війни українські залізничники евакуювали 4 млн людей з районів бойових дій
13:11
Рустем Умєров з Ллойдом Остіном
"Більше боєприпасів для ЗСУ": Умєров провів телефонну розмову з Остіном
13:09
Пропалестинський протест біля консульства Ізраїлю в Стамбулі
На пропалестинському мітингу у Франкфурті поліція вилучила табличку з рунами СС
13:05
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Час для перемовин про мир між Україною та Росією ще не настав, - міністр оборони Італії
12:51
втрати вотрога
Британська розвідка розповіла, скільки одиниць бронетехніки Росія втратила під час штурму Авдіївки
12:47
Мурал на ТОТ
Росіяни завезли на ТОТ художників для створення муралів, що возвеличуватимуть окупантів
12:35
Херсонщина
Армія РФ зранку атакувала Зміївку на Херсонщині: поранено чоловіка
12:26
Іван і Марта Дзюба. Архівне фото
Показ стрічки "Іван і Марта" перенесли на невизначений термін
12:26
Денис Малюська
Закон про олігархів на паузі як умова початку перемовин про вступ України до ЄС, - Малюська
12:14
Херсон
Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі
11:58
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
На Сумщині планують оголосити евакуацію дітей з 30-км зони від кордону
11:50
Ентоні Блінкен
Блінкен зустрінеться з міністрами закордонних справ арабських країн
11:30
Аналітика
гроші під час війни
Долари для перемоги: які країни дають гроші Україні
11:21
Оновлено
російський безпілотник
У РФ заявили про збиття п'ятьох БПЛА над Білгородською та Курською областями
10:59
Фуміо Кісіда
Японія, Філіппіни і США посилюють військову співпрацю для захисту Південнокитайського моря
10:55
переговори України з Росією
США та ЄС почали "делікатно" обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з РФ, - NBC News
10:37
Росія провела невдалі випробування балістичних ракет "Ярс" і "Булава", - ГУР
10:24
Протести у Пакистані
Ісламістське бойове угруповання атакувало базу військово-повітряних сил Пакистану
10:20
Огляд
Невдачі ФБР, українські самураї та дітям про Голодомор – 5 книг про те, чому ми виграємо
10:17
Оновлено
Урсула фон дер Ляйєн
В Україну прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
10:12
патріарх Кирил
СБУ оголосила підозру патріарху РПЦ Кирилу, який заперечував воєнні злочини РФ
10:06
OPINION
Василь Зима
Не варто ховати меч, поки ворог гострить свій
10:04
Вісім артилерійських установок Archer уже перебувають в Україні, - міноборони Швеції
10:00
інклюзивний електропоїзд
4 листопада - День залізничника: як виникло свято
09:45
ЗСУ дрон
Дрони за 3 дні: Міноборони пришвидшило передачу БПЛА для ЗСУ
09:30
ракета
Окупанти завдали ракетного удару по селищу у Запорізькій області: поранено 9 людей
09:28
корабель рф
Росіяни не утримують у Чорному та Азовському морях жодного ракетоносія
09:18
OPINION
Микола Княжицький
Кожен, хто обстоює тему "русскоязичного населения", - поплічник Путіна
09:05
Ексклюзив
Спостерігається позитивна динаміка: сержант ЗСУ з Бахмутського напрямку
08:50
Олексій Данілов
Окупанти в Криму зазнають таких невдач, яких ще ніколи не бачили, - Данілов
08:44
нафта
США ухвалили рішення про посилення санкцій проти іранської нафти
08:38
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
У США вважають, що Ізраїль "значно вдосконалив" свій план війни проти ХАМАСу
08:22
окупанти
У Лисичанську окупанти пропонують місцевим власноруч вирішувати проблеми з опаленням, - ОВА
08:19
обстріл, ППО
Українська ППО вночі знищила 2 "шахеди"
08:11
Оновлено
землетрус
У Непалі внаслідок землетрусу загинули щонайменше 128 людей
08:03
OPINION
Віктор Каспрук
Найкритичніший момент російсько-української війни
07:55
Оновлено
Знищена техніка окупантів
Армія РФ втратила за добу 35 артсистем, 11 танків і 830 військових, - Генштаб ЗСУ
07:48
Ентоні Альбанезе
Прем'єр-міністр Австралії вперше за сім років відвідає Китай
06:55
Китай та США
США висловили стурбованість через "небезпечні і незаконні" дії Китаю у Південнокитайському морі
06:39
російська армія, мобілізація
ISW розповів, за яку ціну російські командири продають мобілізованих у ПВК
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV