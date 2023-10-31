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OPINION

Погром у Махачкалі є спробою Москви дискредитувати народи Кавказу

Сергій Висоцький
31 жовтня, 2023 вiвторок
10:04
Погляд Сергій Висоцький

Події з ганебними антисемітськими заворушеннями в Дагестані — це комплексна спецоперація ФСБ, СВР РФ та загалом Кремля, яка направлена на цементування імперського режиму Москви

Цілей там декілька.

Перша мета — дискредитація усіх кавказьких народів. Як ви знаєте, національні рухи Кавказу зараз намагаються працювати зі світом та зокрема з Україною над просуванням ідеї незалежності окупованих Кремлем країн Кавказу. Ці погроми підтримують наратив Москви про "дикість" цих народів та дозволяють спецслужбам Москви просувати в США та країнах Заходу контрнаратив про те, що "дикий" Кавказ потребує постійного контролю з боку імперського центру та саме Москва (з Путіним чи без) є гарантом стабільності цих територій, а отже Росію треба зберегти в рамках чинних кордонів як партнера задля регіональної стабільності.

Друга мета — внутрішня, а саме, демонстрація того, що тільки путінський режим може гарантувати безпеки самих росіян, яким погрожують "інородці".

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Цікавим є і те, що активу роль в організації погромів відіграє телеграм-канал "Утро Дагестану" начебто опозиційного діяча Іллі Пономарьова, який, перебуваючи на Заході, намагається монополізувати під себе тему "реконструкції Росії" та регулярно проводить різні форуми "хороших росіян" з долученням до них лідерів національних рухів. Таким чином, щоби не відривати тему самостійності окупованих територій у напрямок, окремий від власне самого глобального "російського питання".

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Діяльність Пономарьова, як на мене, є частиною задуму СВР РФ щодо підготовки запасного аеродрому на випадок відходу Путіна від влади. Ціль цього резервного задуму — збереження Росії в її нинішніх імперських кордонах в разі косметичної зміни режиму, та вихід Росії з міжнародної блокади без розв'язання питання доцільності її існування в нинішньому вигляді по суті.

Спецслужби Росії вкотре демонструють спроможності щодо складного стратегування. Спецслужби Заходу, які в цілому в курсі всього що відбувається, грають з СВР РФ у цю рефлексійну гру. Але порядок денний в ній задає поки що саме Кремль.

Джерело

Про автора. Сергій Висоцький, журналіст, колишній народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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