Військовий аналітик поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Якби Україна хоча б останні 8 років готувалася, повномасштабної війни проти Росії не було б. Повномасштабний напад РФ має стати уроком, адже "хто не годуватиме власну армію, буде годувати армію ворога". Україні потрібна сильна армія й усе має формуватися навколо Збройних сил. Ми розуміємо, що розпад Росії - це відкрите питання. А поки РФ не розпалася, Україні потрібна сильна армія", - зазначив Левін.

Офіцер армії оборони Ізраїлю додав, що Росія готувалася до війни проти України задовго до 2014 року.

"Багато досліджень підтверджують, що плани окупації Криму виношувалися задовго до 2014 р, там будувалося багато структур для цього. Про Схід України можна сказати те саме - там також працювало багато громадянських структур, які фінансувалися кремлем і формували фундамент русскава міра", - зауважив Ігаль Левін.

16 серпня в Інституті вивчення війни повідомили, що удари по російських складах і базах постачання в окупованому Криму і навколо нього, ймовірно, є частиною контрнаступу ЗСУ для відновлення контролю над правим берегом Дніпра. В ISW також припустили, що кремль намагається спотворити свої справжні цілі щодо України, проте його мета залишається незмінною: домогтися зміни режиму в Києві та взяти контроль над більшою частиною України.

За даними Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 серпня, українська армія відбила наступ росіян поблизу Спірного, Шевченкового й Білогірки. Проте тривають бої біля Новомихайлівки, Мазанівки, Новодмитрівки, Соледара, Бахмутського й Опитного.

17 серпня директор Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо розповів, що апетити країни-агресорки Росії через спротив українців та Збройних сил України поступово згасають.

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