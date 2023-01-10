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Уряд 10 січня продав військових облігацій на суму понад 23,5 млрд грн

10 січня, 2023 вiвторок
19:11
Економіка Військові облігації

Мінфін на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої держпозики 10 січня залучив до бюджету 23,52 млрд грн (в еквіваленті) завдяки зростанню попиту на ОВДП з боку банків

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

Так, від розміщення півторарічних облігацій вдалось залучити 20,54 млрд грн під 19,25% річних.

Йдеться про наразі єдиний випуск бенчмарк-ОВДП, які НБУ дозволив банкам включати в покриття обов’язкових резервів з 11 січня.

Також Міністерство фінансів розмістив гривневі піврічні ОВДП на 332,56 млн грн під 14% і дворічні папери на 26,51 млн грн під 19,5%.

Від продажу шестимісячних доларових облігацій з дохідністю 4,25% вдалось залучити 40,17 млн дол, від продажу номінованих у євро шестимісячних ОВДП під 3% річних - 29,37 млн євро.

  • Нагадаємо, 31 липня Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.
  • 16 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію.
  • Уряд на аукціоні 25 жовтня розмістив військові облігації на суму понад 1,55 млрд гривень, а 1 листопада – на суму 13,3 млрд гривень.

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