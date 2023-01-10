Уряд 10 січня продав військових облігацій на суму понад 23,5 млрд грн

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.

Так, від розміщення півторарічних облігацій вдалось залучити 20,54 млрд грн під 19,25% річних.

Йдеться про наразі єдиний випуск бенчмарк-ОВДП, які НБУ дозволив банкам включати в покриття обов’язкових резервів з 11 січня.

Також Міністерство фінансів розмістив гривневі піврічні ОВДП на 332,56 млн грн під 14% і дворічні папери на 26,51 млн грн під 19,5%.

Від продажу шестимісячних доларових облігацій з дохідністю 4,25% вдалось залучити 40,17 млн дол, від продажу номінованих у євро шестимісячних ОВДП під 3% річних - 29,37 млн євро.

Нагадаємо, 31 липня Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

16 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію.

Уряд на аукціоні 25 жовтня розмістив військові облігації на суму понад 1,55 млрд гривень, а 1 листопада – на суму 13,3 млрд гривень.

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