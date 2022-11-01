Мінфін залучив до держбюджету понад 13,3 млрд гривень від продажу військових облігацій

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 1 листопада 2022 року, до державного бюджету залучено 13 345 562 785,87 грн (за курсом НБУ)", - йдеться в повідомленні.

Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших воїнів: зброєю, набоями, технікою, харчуванням медикаментами та іншими необхідними речами.

Деталі, як придбати військові ОВДП.

31 липня Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери.

16 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що кожен українець, старший 18 років, зможе придбати військові облігації через Дію.

Прем’єр-міністр Канади оголосив про початок випуску канадських державних "Облігацій суверенітету України", які спрямовані на підтримку фінансування допомоги Україні у війні з Росією.

Уряд на аукціоні 25 жовтня розмістив військові облігації на суму понад 1,55 млрд грн.