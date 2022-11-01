Мінфін залучив до держбюджету понад 13,3 млрд гривень від продажу військових облігацій
Міністерство фінансів України 1 листопада залучило до державного бюджету 13,34 млрд гривень від продажу військових облігацій
Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.
"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 1 листопада 2022 року, до державного бюджету залучено 13 345 562 785,87 грн (за курсом НБУ)", - йдеться в повідомленні.
Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших воїнів: зброєю, набоями, технікою, харчуванням медикаментами та іншими необхідними речами.
Деталі, як придбати військові ОВДП.
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