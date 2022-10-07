Про це заявив представник уряду Чехії Вацлав Смолка.

"В Україну поїде не весь уряд, як це заведено на таких переговорах, а лише його частина", - зазначив він.

Які саме міністри вирушать до Києва, залежить від того, який порядок денний узгодять під час подальшої підготовки візиту. Головними темами будуть наслідки російської агресії та повоєнне відновлення.

Представник також наголосив, що поїздка до України в умовах війни матиме свою специфіку з точки зору безпеки й всі ці ризики потрібно буде врахувати.

5 жовтня президент Чехії Мілош Земан заявив, що європейські держави, а також інші країни повинні надіслати попередження, що якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні, то буде не тільки дипломатична, а й військова реакція.

Міністерство оборони Чехії скерувало США запит про постачання 24 літаків F-35, які є одними з найсучасніших винищувачів у світі. Це літак з технологією "стелс", яка має на меті максимально обмежити його виявлення радарами.

Пізніше міністерка оборони Чернохова повідомила, що Чехія передасть Україні важку техніку. Цього року експорт військової техніки з Чехії в Україну сягнув 47 мільярдів крон, при цьому країна схвалює подальшу військову допомогу Україні

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