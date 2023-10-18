Уряд домовився з Румунією про збільшення транзиту української агропродукції

Про це йшлося на зустрічі прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та його румунського колеги Марчела Чолаку, передає УНІАН.

"Активно розвиваємо дунайський портовий кластер. Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ. Щойно підписані спільні заяви. Ми домовилися підвищувати транзитний потенціал для експорту української аграрної продукції шляхом повноцінного використання шляхів солідарності ЄС", - сказав Шмигаль.

За його словами, за підсумками спільного засідання урядів України та Румунії 18 жовтня в Києві було укладено сім документів, зокрема меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва.

Також Шмигаль зазначив, що сторони погодилися розпочати реалізацію пілотного проєкту спільного прикордонного митного контролю на пунктах пропуску через спільний кордон.

Крім цього, Україна та Румунія уклали міжурядову угоду про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через ріку Тиса між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй, де має відкритися один із нових пунктів пропуску.