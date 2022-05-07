Уряд дозволив українським виробникам реалізовувати препарати на основі крові за кордоном
Кабмін пом'якшив обмежувальні заходи, які були запроваджені з початком повномасштабної війни в Україні
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України, передає Еспресо.TV.
Йдеться виключно про експорт альбуміну й імуноглобуліну, а не донорську кров як таку. Вивозити останню й надалі забороняється. Водночас якщо у виробника препаратів крові немає незнижувального запасу, продати їх іншим державам він також не зможе.
Пом'якшення обмежувальних заходів, які були запроваджені з початком повномасштабної війни в Україні, у Кабміні пояснюють необхідністю перезапуску економіки, яка у результаті російського вторгнення зазнала руйнівних наслідків. Якщо фармвиробники виконають свої зобов'язання за міжнародними контрактами, можна буде розраховувати на додаткові надходження до держбюджету.
- Україна планує заборонити продаж ліків, виробництво яких хоча б частково пов'язане з російськими й білоруськими фармзаводами
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.34
Купівля 31.34Продаж 32.02
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 33.78
- Актуальне
- Важливе