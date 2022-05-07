Уряд дозволив українським виробникам реалізовувати препарати на основі крові за кордоном

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України, передає Еспресо.TV.

Йдеться виключно про експорт альбуміну й імуноглобуліну, а не донорську кров як таку. Вивозити останню й надалі забороняється. Водночас якщо у виробника препаратів крові немає незнижувального запасу, продати їх іншим державам він також не зможе.

Пом'якшення обмежувальних заходів, які були запроваджені з початком повномасштабної війни в Україні, у Кабміні пояснюють необхідністю перезапуску економіки, яка у результаті російського вторгнення зазнала руйнівних наслідків. Якщо фармвиробники виконають свої зобов'язання за міжнародними контрактами, можна буде розраховувати на додаткові надходження до держбюджету.

Україна планує заборонити продаж ліків, виробництво яких хоча б частково пов'язане з російськими й білоруськими фармзаводами

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